Fenerbahçe, yeni hocasının ismini sır gibi saklıyor; gözler Comolli'de!

Fenerbahçe'de ibre yabancı hocaya döndü. Sarı Lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli anlaşmaya vardığı ismi haftasonuna kadar açıklayacak.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Comolli'nin görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü yeni teknik direktörün isminin bugüne kadar hiçbir basın organında yazılmadığı öğrenildi.



Yeni teknik adamın yardımcısının ise Fenerbahçe ve Türk Futbolunu yakından tanıyan bir profil olacağı ifade ediliyor.



Comolli ve Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman ile bir araya gelerek alınan kararı açıklayacak ve kendisine teşekkür edecek.



Yeni Teknik Adamın açıklanmasının ardından transferde de düğmeye basacak olan sarı lacivertliler,listelerindeki isimlerle hızlı bir şekilde sözleşme imzalamaları bekleniyor.



Yaş ortalamasını düşürmek amacıyla yola çıkan Comolli'nin ilk olarak genç ve kiralık isimlere yönelmesi bekleniyor.