"Fenerbahçe, yeni hocasını bu hafta İstanbul'a getirecek"

Teknik direktör Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen’le Fenerbahçe yönetiminin İstanbul’da yapılan görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştı. İstanbul’a gelecek isim bu kez Cocu’nun kendisi olacak. Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; 47 yaşındaki teknik direktörün menajeri Rob Jansen ile İstanbul’da yapılan iki günlük pazarlıkların ardından her konuda anlaşmaya varıldı. Hollandalı çalıştırıcı, kulübü PSV ile olan sözleşmesini fesh etmeye çalışıyor. Cocu’nun Hollanda ekibini ikna edememesi halinde devreye Fenerbahçe girecek.



Sarı-lacivertli yönetim, bir an önce takımı yeni teknik adama emanet etmek istiyor. Bu nedenle 47 yaşındaki çalıştırıcının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon Euro tazminat PSV’ye ödenerek bu iş bitecek.



Phillip Cocu’nun bu hafta İstanbul’a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. “Futbolu tamamen Comolli’ye bıraktık” diyen başkan Ali Koç’un bu nedenle imza töreninde yer alması beklenmiyor. Hollandalı teknik adama imzayı sportif direktör Comolli attıracak.