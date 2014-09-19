Fenerbahçe yeni bir kulüp kurdu

Fenerbahçe, gelecek sezon Basketbol Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek yeni bir kulüp kurdu.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; alt yapı görevi görecek bu ekip, 'Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü' adıyla mücadele edecek. Burada, Birinci Lig’de mücadele eden kadın basketbol takımına oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen yönetim, aynı zamanda bir ilke imza atmış oldu. Türkiye’de ilk kez bir kulübe ait okul, profesyonel liglerde mücade edecek.



Fenerbahçe, Türkiye Kadınlar Basketbol İkinci Ligi A Grubu’nda; Tekirdağ Enerji, Sakarya Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yalova VIP Gençlik, Dinç Spor Kulübü, Basketbolu Geliştirenler Spor Kulübü ve İstanbulgücü takımlarıyla karşılaşacak.