Fenerbahçe'ye yenilmeyen tek Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz oldu

Derbiyi kazanan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye yenilmeyen tek başkan olma özelliğini sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 mağlup ederken tam 32 yıl sonra Kadıköy'de rakibini üst üste ikinci kez mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz'ın derbi istatistiği ise oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'da 3 sezondur başkanlık görevini sürdüren Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye karşı 7 derbiye çıkarken 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Cengiz döneminde Galatasaray'ın 2 derbi galibiyeti de Kadıköy'de geldi. Galatasaray önce geçen sezon 21 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı, ardından 32 yıl sonra üst üste Kadıköy'deki ikinci galibiyetini aldı.

Ali Koç ise galibiyet göremedi

Fenerbahçe'de ise başkan Ali Koç, henüz Galatasaray galibiyeti göremedi. Fenerbahçe’yi dün deplasmanda yenen Galatasaray, Ali Koç’un başkan olduğu süreçteki 6. derbi maçında rakibini 2. defa mağlup ederken, 4 karşılaşmada ise beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan Fatih Terim’in öğrencileri, toplamda ise son 8 derbi maçta sarı lacivertlilere boyun eğmedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe istatistiği ile tarihe geçti.

Lig1959 yılında kurulurken, o günden bu yana ülkemizin büyük kulüplerinden Galatasaray'da 17 başkan göreve yaptı. Sadık Giz, Refik Selimoğlu, Ulvi Ziya Yanal, Suphi Batur, Selahattin Beyazıt, Mustafa Pekin, Ali Uras, Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve son olarak Mustafa Cengiz...

TARİHE BİR İMZA

2018'de göreve gelen mevcut başkan Mustafa Cengiz, iki şampiyonluk yaşarken övüldüğü kadar da eleştirilen bir başkan oldu. Ancak şu bir gerçek ki şu an tarihe bir imza atmış durumda. Türkiye'de profesyonel lig kurulduğundan bu yana Mustafa Cengiz öncesi sarı-kırmızılı takımda görev yapan 16 başkanın 16'sı da koltukta oturdukları dönemde Fenerbahçe mağlubiyetiyle karşılaştılar. Mustafa Cengiz ise 3 seneyi aşkın sürede sarı-lacivertli futbol takımına karşı hiç yenilgi yaşamadı.