Fenerbahçe'ye Sivasspor engeli

Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı, Sarı Lacivertliler'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Fenerbahçe, zirvenin 2 puan gerisine düştü.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta iki takım da özellikle ilk yarıda durgun bir görüntü sergiledi.

İki ekip de rakip kaleye gitmekte zorlanırken; ortaya tatsız bir futbol çıktı. 18. dakikada Fenerbahçe defansının büyük hatasında Yatabere Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin hatasına Sivasspor da eşlik ederken, 45'de Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Enner Valencia, penaltıyı gole çevirdi ve takımı adına eşitliği sağladı.

2. yarıda iki takım daha mücadeleci bir oyun sergilemesine karşın, gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

5. maçında da yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, puanını 24 yaptı. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise puanını 39'a çıkardı; ancak lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine döndü.