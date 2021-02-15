Fenerbahçe'ye Pelkas ve İrfan Can müjdesi

Karagümrük sınavını kayıpsız geçen Fenerbahçe’de gözler Göztepe ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bu mücadele öncesi iki sakat oyuncudan gelen güzel haber, yüzleri güldürdü. Ligde Hatay, Galatasaray ve Karagümrük maçları ile kupadaki Başakşehir mücadelesini kaçıran Pelkas takıma dönerken, görev verilmesi halinde İrfan Can Kahveci'nin de oynayabileceği belrtildi.

Ligde 4 gol ve 6 asistle en çok skor katkısı yapan isimlerden biri olan Yunan yıldızın Göztepe maçında 11’de olması bekleniyor.

Öte yandan Filip Novak ve Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci de görev verilmesi halinde forma giyebilecek.