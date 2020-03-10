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Spor

Fenerbahçe'ye Kruse şoku!

10 Mart 2020 08:34

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor. Denizlispor maçında sağ ayak bileğine darbe alarak oyundan çıkan Alman yıldızın sahalara dönmesinin 2 ayı bulabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Denizlispor maçında sağ ayak bileğine darbe alarak oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmişti. İlk belirlemelere göre Max Kruse’nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ancak son yapılan kontrollerde durumun daha ciddi olduğu belirlendi.

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