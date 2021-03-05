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Spor

Fenerbahçe'ye Gustavo'dan iyi, Mesut Özil'den kötü haber

05 Mart 2021 14:39

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı. Mesut Özil ise en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında oynayan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı, son bölümündeki yükleme çalışmasına katılmadı.

Belinden sakatlanan ve ağrıları süren Sadık Çiftpınar ise takımdan ayrı çalıştı.

Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in ise en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

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