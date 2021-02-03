Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ten iyi haber

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş, takımla beraber çalışmalara katıldı.

Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş de takımla birlikte çalıştı.

Atakaş Hatayspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.