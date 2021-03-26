Fenerbahçe'ye Ali Koç döneminde teknik direktör dayanmıyor

2018’de Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, ekonomik olarak sarı lacivertli kulübü büyük bir yükün altından kaldırmayı başardı, ancak aynı başarıyı sportif açıdan gösteremedi. Futbol takımı, Ali Koç döneminde teknik direktör açısından da bir türlü istikrar sağlayamadı.

Sözcü'nün haberine göre 2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, başarısız sonuçların ardından 15 maç sonra takımı yardımcı antrenör Erwin Koeman’a teslim etti. Koeman ile 9 maça çıkan Fenerbahçe, devre arasında eski teknik direktörü Ersun Yanal ile el sıkıştı. Daha önce Yanal’ı göreve getirmeyeceğini söyleyen Ali Koç’un bu kararı tartışmaları da beraberinde getirirken, deneyimli çalıştırıcının ikinci Fenerbahçe serüveni Mart 2020’de sonlandı.

Haziran 2020’de Tahir Karapınar’ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Ali Koç yönetimi, bu sezon başında Alanyaspor’daki görevini bırakan Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Büyük umutlarla getirilen Erol Bulut’la da yolların ayrılmasının ardından Ali Koç döneminde 5. teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

Fenerbahçe’deki başkanlık görevinin 3. yılını geçiren Ali Koç, bu kararla aradan geçen sürede hiçbir sezonu tek bir teknik adamla tamamlayamadı