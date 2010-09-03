-FENERBAHÇE YARIN SİVAS'TA SİVAS (A.A) - 03.09.2010 - Sivasspor ile Fenerbahçe yarın Cumhuriyet Kupası'nda yapacakları maçla birlikte 15. kez karşılaşacak. (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki Kazakistan ve Belçika maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'da 11. Cumhuriyet Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Daha önce 10'u ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda, 1'i ise özel maçta olmak üzere bugüne dek 14 kez karşılaşan Sivasspor ile Fenerbahçe, yarınki Cumhuriyet Kupası maçıyla birlikte 15. randevularına çıkacak. Geride kalan 14 maçın 10'undan Fenerbahçe, 1'inden ise Sivasspor galip ayrılırken, 3 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligdeki 10 maçın 7'sini Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç eşitlikle sona ermişti. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sini kazanan Fenerbahçe, diğer karşılaşmada ise rakibi ile berabere kalmıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki özel maçı ise sarı-lacivertli ekip kazanmıştı. Sivasspor, Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini, 2008-2009 sezonunda Sivas'ta oynanan lig maçında 2-1'lik skorla elde etmişti. -YARIN SAHİBİNİ BULACAK- Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maç sonunda, 11. Cumhuriyet Kupası sahibini bulacak. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 91. yıl dönümünün kutlanacağı gün oynanacak maçı, futbolseverler ücretsiz izleyebilecek. Maça, futbolseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Önceki yıllarda Sivasspor Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği 4'lü futbol turnuvası sonunda verilen Cumhuriyet Kupası, bu yıl ilk kez 2 takım arasında oynanacak maçla Sivasspor'un ya da Fenerbahçe'nin müzesine gidecek. Sivasspor'un 4 kez kazandığı Cumhuriyet Kupası'nı, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu, Sakaryaspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa takımları 1'er kez müzesine götürmüştü. Son Cumhuriyet Kupası'nı, Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa takımı kazanmıştı. Fenerbahçe, Sivasspor Kulübü'nün organizesinde verilen Cumhuriyet Kupası'nı kazanmak için ilk kez mücadele edecek.