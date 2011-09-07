-Fenerbahçe yarın izin yapacak İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolculara yarın izin verdi. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Pazartesi günü Orduspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını iki gündür çift antrenmanla sürdüren sarı-lacivertli ekip, yarını dinlenerek geçirecek. Bu akşam yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaparak çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, yarınki iznin ardından hazırlıklarını 8 Eylül Perşembe günü sabah antrenmanıyla sürdürecek.