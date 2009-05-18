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Spor

Fenerbahçe yarın izin yapacak

18 Mayıs 2009 18:04

Turkcell Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de, futbolcular yarını izin yaparak geçirecek.

Ligde 32. haftada Antalyaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından, 33. hafta maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Luis Aragones'in verdiği izinle yarın dinlenecek.

24 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren sürdürecek.

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