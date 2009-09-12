Fenerbahçe yarın Bursaspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarın Bursa'da yapacakları maçla, ligde 81. kez karşı karşıya gelecek.

Bursaspor'un Birinci Lig'e yükseldiği 1967-68 sezonundan itibaren karşılaşan iki takımın geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe 40, Bursaspor ise 12 galibiyet elde ederken, taraflar 28 kez de beraberliği bozamadı.

Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin toplam 125 golüne, yeşil-beyazlılar 64 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe İstanbul'da 5-2, Bursaspor da Bursa'da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Bursa'daki maçlar



Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa Atatürk Stadı'nda şimdiye dek 39 kez karşılaştı.

Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip gelirken, Fenerbahçe 13 maçta gülen taraf oldu, 18 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe deplasmanda 42 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Bu arada, iki ekip arasında 1992-93 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

En farklı skorlu galibiyetler





Fenerbahçe, Bursaspor karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyetini, 2002-03 sezonunda, cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise Fenerbahçe karşısında şimdiye dek aldığı toplam 12 galibiyetten 3'ünü 2 farklı, kalan 9'unu ise tek farklı skorlarla elde etti.