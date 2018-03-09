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Spor

Fenerbahçe, yarı finalde

Karşılaşma Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı

09 Mart 2018 16:18

TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bursa B.Şehir Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti. Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasıyı 25-11, 22-25, 32-30, 19-25 ve 19-17'lik setler sonucunda Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Melis Yılmaz, Ezgi Dağdelenler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy Guidetti, Natalia Pereira, Nootsara Tomkom, Eda Erdem Dünar, Damşa Çakıroğlu, Polin Rahimova

Bursa BŞB: Yaren Hatipoğlu, Ergül Eroğlu, Charlotte Leys, Fatma Yıldırım, Yvon Belien, Aleksandra Bytsenko, Nilay Karaağaç, Emiliya Dimitrova, Nurhan İnce, Merve İkbal İlbayrak, Cansu Aydınoğulları

Setler: 25-11, 22-25, 32-30, 19-25, 19-17

Süre: 148 Dakika (22, 31, 41, 28, 26)

(DHA)

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