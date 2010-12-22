-FENERBAHÇE YARA ALDI İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Bucaspor'a 3-2 yenildi. Grubundaki ilk maçta, deplasmanda Ankaragücü'ne 4-2 yenilen Fenerbahçe, bu sonuçla ikinci haftayı da puansız geçti. 48. dakikada soldan Stoch'un ortasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Dia'nın pasında, penaltı noktasına yakın bir yerde bulunan Lugano düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2 52. dakikada ceza alanının hemen dışından serbest vuruş kullanan Stoch'un kale içine gönderdiği topu kaleci Atilla, yumruklayarak uzaklaştırdı. 62. dakikada soldan ceza alanına giren Stoch'un ortasında, arka direkte Lugano'nun uçarak kafa vuruşunda, yan direkten dönen top Manucho'ya da çarparak uzaklaştı. 65. dakikada Civar'ın pasıyla topla buluşan Manucho, Gökhan Gönül'ü geçerek, sol çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-3 67. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanına giren Semih'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kaleci Atilla'nın ayağından kornere çıktı. 80. dakikada soldan ceza alanına giren Manucho, Gökhan Gönül'ü geçerek, sert vurdu, ancak top yan ağlarda kaldı. 85. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında ceza alanı içinde Semih'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 90+4. dakikada Civar'ın ceza alanı dışından şutunda, top yandan auta gitti. Bucaspor, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Muharrem Yılmaz xx Fenerbahçe: Serkan x, Gökhan Gönül x, Lugano xx, Yobo xx, Andre Santos xx, Dia xx (Dk. 66 Niang x), Cristian xx, Selçuk x (Dk. 76 Uğur x), Stoch xx (Dk. 66 Alex xx), Gökay xx, Semih xx Bucaspor: Atilla xx, Kamil xx, Koray xx, Orhan xx, Erkan xx, Zafer xx (Dk. 58 Mendy xx), Civar xxx, Ragıp xxx, Sercan xxx, Musa xxx (Dk. 84 Serkan x), Manucho xxxx (Dk. 88 Salih ?) Goller: Dk. 10 Musa, Dk. 43 Sercan, Dk. 65 Manucho (Bucaspor), Dk. 15 Semih, Dk. 48 Lugano (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 33 Lugano, Dk. 58 Gökay (Fenerbahçe), 90+1 Erkan (Bucaspor)