-FENERBAHÇE YALANLADI İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı ekibe yönelik olarak asbaşkan Murat Özaydınlı tarafından söylendiği ileri sürülen sözleri yalanladı. Murat Özaydınlı'nın, ''Bırakın sevinsinler. Aldıkları bu beraberliği ilerde torunlarına anlatırlar'' şeklinde söylediği ileri sürülen ifadeleriyle ilgili sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Yazılı basında bir kaç gündür devam eden, asbaşkanlarımızdan Murat Özaydınlı tarafından söylendiği iddia edilen sözler gerçekle bağdaşmamaktadır. İlgili haberler, masa başında kaleme alınan iddialar üzerinden iki camiayı karşı karşıya getirme çabalarından başka bir şey değildir. Bu tip haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi.