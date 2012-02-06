-Fenerbahçe yabancılarıyla sonuca gidiyor İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta ezeli rakibi Beşiktaş'ı Joseph Yobo ve yeni transferi Moussa Sow'un golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, yabancılarıyla sonuca gidiyor. Sarı-lacivertlilerin, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon kaydettiği toplam 45 golün 35'ini yabancı oyuncular attı. Ligde atılan 41 golün 31'ini, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 golün tamamını yabancı oyuncular kaydetti. -Yerliler 9 gol attı- Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları sadece 9 gol kaydetti. Yerlilerden forvette görev yapan Semih Şentürk sadece 1 gol atarken, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin 2'şer, Özer Hurmacı ve Gökhan Gönül de birer kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandıkları Manisaspor maçında ise galibiyet golünü Yiğit İncedemir kendi kalesine gönderdi. -Stoch ikinci yarıya damgasını vuruyor- Fenerbahçe'de Miroslav Stoch, ikinci yarıdaki performansıyla dikkati çekiyor. Ligin ikinci yarısındaki 8 maça ilk 11'de başlayan Slovak oyuncu, attığı 4 golle ikinci yarıda takımının en golcü oyuncusu oldu. Ligin ilk yarısında 12 maçta forma giyen Stoch, 4 gol atmıştı. Ligde toplam 8 gole ulaşan Stoch, kaptan Alex ile birlikte takımının ligdeki en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Stoch gibi ligde 8 gol kaydeden Alex, ikinci yarıda 3 gole imza attı. Kupada da 1 gol atan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 9 gole ulaştı. Sow'un transferiyle Beşiktaş maçında yedek soyunan Fenerbahçe'nin Kamerunlu forveti Henri Bienvenu, ligde ve kupada toplam 9 gol attı. Ligde 6 gol kaydeden Kamerunlu futbolcu, kupada Konya Torku Şekerspor maçında ağları 3 kez havalandırarak, hat-trick yaptı. -Bu sezon atılan goller- Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ve kupada attığı 45 golün dağılımı şöyle: Yabancılar Gol -------- --- Bienvenu 9 (3 gol kupa) Alex 9 (1 gol kupa) Stoch 8 Cristian 5 Dia 2 Yobo 1 Sow 1 ------------------- Toplam 35 Yerliler Gol ---------- --- Mehmet Topuz 2 Caner Erkin 2 Emre Belözoğlu 2 Semih Şentürk 1 Özer Hurmacı 1 Gökhan Gönül 1 ------------------- Toplam 9 Bir golü Manisasporlu Yiğit İncedemir kendi kalesine attı.