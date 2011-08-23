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Spor

Fenerbahçe Werder Bremen'e hazır OSNABRÜCK (A.A)

23 Ağustos 2011 02:00

-Fenerbahçe Werder Bremen'e hazır OSNABRÜCK (A.A) - 22.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Fenerbahçe yarın oynayacağı Werder Bremen maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Maçın oynanacağı Osnatel Arena'da yapılan  antrenmana İstanbul'a dönen Semih, ağrıları bulunan Mehmet Topuz ve antrenmanlarını Bad Gögging kasabasında sürdüren Lugano katılmadı. Lugano'nun Bad Gögging kasabasında Alper Aşçı yönetiminde antrenmanlara devam ettiği ifade edildi. Öğleden sonra Palermo'dan Osnabrück'e gelen ve yol yorgunu olan sarı lacivertli oyuncular hafif tempolu bir ter idmanı yaptı. Niang'ın düz koşu yaptığı antrenmanda diğer futbolcular beşe iki çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptılar. Fenerbahçe yarın Werder Bremen ile TSİ 19.00'da Osnatel Arena'da karşılaşacak. Sarı lacivertli kafile maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye hareket edecek.

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