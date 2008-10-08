Fenerbahçe Volkan'ı gözden çıkardı



F.Bahçe yönetimi, kaleci Volkan Demirel’e yol verecek. Yerine düşündüğü ismi ise belirledi.

Sıkıntılı günler geçiren F.Bahçe’de Volkan patlamak üzere...





Yediği hatalı goller ve F.Bahçe yönetiminin sözleşmeyi yenileme ısrarına sıcak bakmayan Volkan Demirel’in alternatifi şimdiden Almanya’da bulundu.



Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ancak mukavele uzatma önerisine “Bazı teklifler var. Bu yüzden devre arasından sonra görüşürüz” diyen Volkan’a yönetimden rest geldi. Başkan Aziz Yıldırım’ın yöneticilere “Sözleşmeyi uzatmazsa uzatmasın. Zaten yaptıkları ortada. Her maçı sıkıntıyla izliyoruz. F.Bahçe’den büyük olduğunu düşünüyorsa gidebilir. Devre arasına kadar sözleşme imzaladı imzaladı, imzalamazsa Volkan Babacan’ı oynatırız. O da kalenin yüzünü bir daha göremez” dediği öğrenildi.



İngiliz ekibi M.City ile Arsenal’den teklifler alan ve bu nedenle kafası karışan Volkan’a alternatif olarak da Almanya 1. Ligi ekibi Hoffenheim’ın kalecisi Ramazan Özcan’ın takıma dahil edilmesi için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. Ramazan’ın yanı sıra Belçika’da oynayan yine gurbetçi bir kalecinin takıma dahil edileceği belirtildi.



