Fenerbahçe Volkan Şen'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan Volkan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, bu sezonki 10. transferi olan Volkan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertlilerin Bursaspor'dan aldığı 4. oyuncu oldu. Daha önce de Fernandao, Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan transfer edilmişti.
Volkan Şen kimdir?
7 Ağustos 1987'de Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde dünyaya gelen Volkan Şen, futbol kariyerine 1999'da Bursa Merinosspor alt yapısında başladı. 2002 yılında Arabayatağıspor alt yapısına geçen Volkan Şen, 2004'te Bursaspor'a geldi.
Volkan Şen bir sezon Bursaspor altyapısında oynadıktan sonra 2005-2006 sezonu başında 2 yıllığına Merinosspor'a kiralandı. 2 sezonda Merinosspor formasını toplam 36 maçta giyen başarılı oyuncu, 7 gol kaydetti.
2007'de Bursaspor A takımına yükseldi
2007-2008 sezonunda Bursaspor'a dönerek A takım kadrosunda yer bulan Volkan Şen, başarılı performansıyla U-21 Milli Takımı kadrosuna dâhil edildi. A takımdaki ilk sezonunda ligde 25, kupada 4 maç oynayan Volkan, sezonu 3 gol 3 asistle tamamladı. İstikrarlı performansını sonraki 3 sezon boyunca da sürdüren başarılı futbolcu, yeşil beyazlı takımla 2008-2011 yılları arasında 103 maça çıktı. Volkan Şen bu maçlarda 9 gol 18 asist üretti. 2010 yılında Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna da ilk kez davet edilen Volkan, milli formayı da toplam 8 maçta giydi.