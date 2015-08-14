Fenerbahçe Volkan Şen'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan Volkan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, bu sezonki 10. transferi olan Volkan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertlilerin Bursaspor'dan aldığı 4. oyuncu oldu. Daha önce de Fernandao, Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan transfer edilmişti.