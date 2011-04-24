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FENERBAHÇE VOLEYBOLDA ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A)

24 Nisan 2011 17:42

-FENERBAHÇE VOLEYBOLDA ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finali 3. maçında Arkasspor'u 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu. Oldukça çekişmeli geçen ilk sette başa baş bir mücadele sergilenirken, özellikle hakeme itirazları nedeniyle Agamez'in oyundan çıkarılması, Arkasspor'un düzenini bozdu ve Fenerbahçe bu bölümü 25-19 kazandı.  İkinci sete iyi başlayamayan Arkasspor, savunmada sıkıntılar yaşarken, Fenerbahçe blokları karşısında da bekleneni veremedi. Oldukça başarılı bir savunma ortaya koyan Fenerbahçe, seti 25-17 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, 25-15 kazanarak, maçı ve seriyi 3-0'a getirip, sezonu şampiyon tamamladı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Nihat Ermihan xxx, Temel Öneri xxx Fenerbahçe: Kemal xxx, Milijkovic xxx, Arslan xxx, Emre xxx, Coskovic xx, Marshall xxx (Serkan xxx, Cengizhan xx, Soner xx)  Arkasspor: Agamez x, Burutay xx, Burak xx, Hüseyin xx, Beszaros xx, Ahmet xx (Nuri xx, Andaç x, Emin x, Bülent x) Setler: 25-19, 25-17, 25-15 Süre: 70 Dakika (25, 23, 22)

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