Fenerbahçe, Visca'yı istiyor

Transferde önce Serdar Dursun'u sonrasında ise Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler rotasını bu kez İstanbul'un karşı yakasına çevirdi.

HaberTürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'yı renklerine bağlamak istiyor.

Trabzonspor'un da gündeminde olduğu öne sürülen 31 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan da ilgi var. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci transferinde iyi ilişkiler kurulan Başakşehir'le kısa süre içerisinde masaya oturmayı planlıyor.

Başakşehir'e 2011'de transfer olan Edin Visca, geçen sezon sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Bugüne kadar Süper Lig'de 289 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 81 gol atarken 85 golün de hazırlayıcısı oldu.