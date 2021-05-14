Fenerbahçe, Vedat Muriqi için ilk teması kurdu

Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde giren Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. 2020-2021 sezonu boyunca en çok golcü konusunda sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, gelecek sezonun golcüsünü şimdiden planlamaya başladı. Rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya satılan ancak İtalya'da beklenen performansı veremeyen Vedat Muriqi için ilk temas kuruldu.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Sivasspor karşısında adeta yıkılan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Ligde zirve yarışındaki en yakın rakibi Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 kaybettiği 41. haftada Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyet çıkarabildiği halde Beşiktaş ve Galatasaray'ın önünde son haftaya 1 puan üstün girme şansını yakalayacaktı.

Adeta fırsat tepen Emre Belözoğlu ve öğrencileri, sezon boyunca gol yollarında yaşanan sıkıntıyı Sivasspor maçında da sıkça hissetti. Sezon başında kadroya katılan Valencia, Thiam, Cisse ve Samatta gibi golcü oyuncular, beklenen performansı veremedi. Yaz transfer döneminde 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılan Vedat Muriqi'yi mumla arayan Sarı-Lacivertliler, gözünü yeniden eski yıldızına dikti.

Hafta içinde görüşme yapıldı

Fenerbahçe'nin hedefi temmuzda Topuk Yaylası'nda yapılacak kampa yeni transferlerin önemli bir kısmını yetiştirmek. Bu noktada Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Steven Caulker için de önemli mesafe kat etti. Santrfor konusunda ise ilk sıcak gelişme bu hafta içinde yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon Lazio'ya 17.5 milyon euro artı bonuslarla sattığı Vedat Muriqi'i transfer etmek için ilk temasını kurdu.