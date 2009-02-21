Fenerbahçe veda etti

FIBA Bayanlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Rus takımı UMMC Ekaterinburg'a 70-68 yenilerek kupadan elendi.



Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Fenerbahçe, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına 70-68 yenilerek 2-0'lık seriyle kupaya veda etti.



Karşılaşmanın ilk yarısında pota altına iyi top geçiren Fenerbahçe, ilk periyotta Sutton-Brown ve Nevriye ile boyalı alandan üstüste sayılar bularak ilk çeyreği 19-18 önde geçti.



Rakibinin alan savunmasına karşın 2. periyotta da potaaltı hücumlarında başarılı olan sarı-lacivertli takım, bu çeyrekte farkı açtı ve ilk yarıyı 44-31 önde geçti.



Mücadelenin ikinci yarısına iyi savunmayla başlayan evsahibi ekip, Sutton-Brown'un basketiyle 25. dakika içinde farkı 17 sayıya (52-35) çıkardı. Son bölümlerde hücumdaki konsantrasyonunu yitiren Fenerbahçe, potasında gördüğü sayılar sonrası farkın erimesini engelleyemese de 3. periyodu 56-50 önde geçti.



UMMC Ekaterinburg, son periyotta savunmasını sertleştirdi ve Fenerbahçe'yi durdurdu. Pondexter ile sayılar bulan Rus ekibi, 36. dakika içinde Nolan ile basketler buldu ve 65-64 öne geçti. Maçta bir ara 17 sayı farkla öne geçen Fenerbahçe, son dakikaya 69-68 geride girdi. Sarı-lacivertli ekip, bitime 23 saniye kala Birsel ile 3 sayılık basketten yararlanamadı ve karşılaşmadan 70-68 yenik ayrılarak kupadan elendi.



FENERBAHÇE: 68 - UMMC EKATERINBURG: 70



Salon: Kadıköy Caferağa

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya) xx, Leonidas Spiridonos (Yunanistan) xx, Vladimir Tsekov (Bulgaristan) xx

Fenerbahçe: Esmeral xx 6, Nalan x, Powell xx 8, Sutton-Brown xxx 14, Nevriye xx 12, Birsel xx 11, Nevlin xx 12, Melike x 5, Yasemin x

UMMC Ekaterinburg: Pondexter xxx 17, Nolan xx 12, Bibrzycka xx 7, Stepanova xxx 12, Gruda xxx 14, Taylor xx 6, Jones x 2, Abrosimova x, Rakhmatulina x

1. Periyot: 19-18

Devre: 44-31 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 56-50

