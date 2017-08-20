Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçından ilk 11\'ler belli oldu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde karşılaşacak oynanacak maça iki takım şu 11 ile çıkacak:

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie.

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Kucka, Okay, Bongonda, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz

İSTANBUL / DHA