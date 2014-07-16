Fenerbahçe ve Trabzonspor’un cezaları ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni disiplin talimatında, taraftarların eylemleri iç saha ve dış saha ihlali olarak ayrıldı. Değişiklik sonrası geçen yıldan 3 maç seyircisiz oynama cezası bulunan Fenerbahçe ile 2 maç seyircisiz cezası olan Trabzonspor'un, bu cezaları nasıl çekeceği sorusu da cevabını buldu.

Sporx.com'da yer alan habere göre; geçen sezon sahasında oynadığı Karabükspor maçında seyircilerinin çirkin ve kötü tezahürat ihlalini aynı sezon içinde 6. kez ihlal etmesinden dolayı bir maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler, yeni talimata göre bunun cezasını ligin ilk haftasında tribün cezası olarak çekecek. Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında Karabükspor'a karşı oynayacağı maçta, ceza aldığı maçtaki temsilci raporuna göre ilgili tribüne seyirci alınmayarak bir maçlık cezasını çekmiş olacak. Ligin son haftasında Kayseri müsabakasında taraftarlarının aynı sezon içinde 7. kez çirkin ve kötü tezahürat ihlalinde bulunmasından dolayı 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe, bu maçların cezasını da yeni disiplin talimatına göre deplasmanda oynayacağı ilk iki maçta çekecek.



Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında Trabzon ve dördüncü haftasında da Akhisar'a seyirci götüremeyecek. Böylece Fenerbahçe, geçen yıldan kalan 3 maç seyircisiz oynama cezasını Karabük maçında tribün, Trabzon ve Akhisar deplasmanlarına da seyirci götürmeyerek çekmiş olacak.

Trabzonspor'a da aynı uygulama

Fenerbahçe dışında geçmiş sezondan cezaları bulunan Trabzonspor, Mersin İdman Yurdu ve Bursaspor'un da 'tribün kapatma' ve 'iç saha-dış saha ihlali' uygulamasına dahil edileceği öğrenildi.

Bordo-mavili takım, ligin ilk haftasında Kayseri Erciyesspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, 2. hafta mücadelesinde ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.