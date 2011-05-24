-FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'A ZOR RAKİPLER ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Avrupa'da liglerin büyük bölümünün tamamlanmasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların çoğu belirlendi. Türkiye'den şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Ligi 2. sırada bitiren Trabzonspor ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için 2 ön eleme oynamak zorunda. UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye 3 takımla katılacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, bir eleme maçı oynayarak gruplara kalmaya çalışacak. Ligi 3. sırada bitiren Bursaspor 2 ön eleme, 4. Gaziantepspor ise 3 ön eleme turundan sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilecek. Türkiye, UEFA klasmanında 11. sırada yer aldığı için Spor Toto Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe doğrudan gruplara kalırken, ligi 2. bitiren Trabzonspor 2 ön eleme oynamak zorunda. -FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ- Spor Toto Süper lig şampiyonu Fenerbahçe, 25 Ağustos 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde grupların belirleneceği kura çekimine muhtemelen 3. torbadan katılacak. Fenerbahçe'nin ilk torbada yer alması kesin olan Barcelona, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Porto ve İnter takımlarından biriyle aynı gruba düşmesi ihtimali çok yüksek. Bu torbada yer alacak 7 ve 8. takımlar 1 ön eleme oynayacak Bayern Münih ve Arsenal olabilir. Bu iki takımın birinin ya da ikisinin birden ön elemede elenmesi durumunda, bu torbada 7 ve 8. takım olarak Milan ve Shakhtar Donetsk yer alabilir. Fenerbahçe'ye 2. torbadan çıkması muhtemel takımlar arasında ise Valencia, Benfica, Villarreal, CSKA Moskova, Marsilya bulunuyor. Bu takımlardan Benfica ve Villarreal ön eleme oynayacak. Takım puanları sıralamasında Fenerbahçe'nin altında bulunan Fransa şampiyonu Lille, Napoli ve Almanya Şampiyonu Borussia Dortmund muhtemelen 4. torbada yer alacak ve sarı-lacivertlilerin olası rakipleri arasında bulunacak. -TRABZONSPOR- Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 3. turdan katılarak 2 ön eleme oynayacak. Bu elemelerde seri başı olamayacak Trabzonspor'un güçlü rakiplerle karşılaşma ihtimali yüksek. Trabzonspor'un 3. ön eleme turundaki rakipleri arasında Benfica (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna) ve Twente (Hollanda) bulunuyor. Liginde şampiyon olamayan 10 takımın birbiriyle eşleşeceği kurada, Trabzonspor'un diğer 2 muhtemel rakibi Standart Liege (Belçika) ve Rubin Kazan (Rusya) olabilir. Henüz tamamlanmayan Yunanistan ve İsviçre liglerinden gelecek ikinciler de bordo-mavililerin muhtemel rakipleri arasında. 3. ön eleme turunda ilk maçlar 26-27 Temmuz, rövanşlar ise 2-3 Ağustos'ta oynanacak. Trabzonspor'u bu turu geçmesi halinde, 4. turda daha zorlu takımlar bekliyor. Karadeniz ekibinin 4. turdaki 5 muhtemel rakibinden 3'ü belli. Bayern Münih, Arsenal ve Villarreal gibi takımlarla karşılaşma ihtimali bulunan Trabzonspor'un diğer 2 muhtemel rakibinden biri, 3. ön elemeyi geçmesi halinde Benfica olacak. Karadeniz ekibinin, bu turda da Dinamo Kiev ve Fransa ligini 3. sırada tamamlayacak Lyon ya da Paris Saint Germain ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4. ön eleme turu ilk maçları 16-17 Ağustos'ta, rövanşları 23-24 Ağustos'ta oynanacak. -BEŞİKTAŞ- UEFA klasmanında ilk 15'te yer alan ülkelerin kupa şampiyonları elemelere 4. turdan (play-off) katılarak tek ön eleme oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, bu takımlar arasında yer alıyor. Kupada 4. eleme turu ilk maçları 18 Ağustos'ta, rövanşları 25 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu olarak da nitelendirilen 4. turu geçecek 48 takım, 4'er takımdan oluşacak 12 grupta mücadele edecek. -BURSASPOR- Ligi 3. sırada bitiren Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak ve gruplara kalmak için 2 ön eleme oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları 28 Temmuz'da, rövanşları 4 Ağustos'ta yapılacak. Geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'un seri başları arasında yer alıp almayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Bursaspor'un 3. ön elemede çok büyük ihtimalle seri başı olması ve zayıf takımlarla karşılaşması bekleniyor. -GAZİANTEPSPOR- Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Gaziantepspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılarak, gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 14 Temmuz'da, rövanşları 21 Temmuz'da yapılacak. Bu turda seri başı olacak Gaziantepspor'un muhtemel rakipleri arasında Litvanya, Gürcistan, Letonya, İzlanda, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Faroe Adaları, Ermenistan ve Moldova gibi ülkelerin takımları bulunuyor. -HANGİ ÜLKEDEN HANGİ TAKIMLAR- UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılan takımlar arasında, İngiltere'den Tottenham, Stoke City ve Birmingham City, İspanya'dan Atletico Madrid, Sevilla ve Athletic Bilbao, İtalya'dan Lazio, Almanya'dan Mainz, Schalke 04 ve Hannover 96 da bulunuyor.