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Spor

Fenerbahçe ve Trabzonspor stada ulaştı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 2

20 Ağustos 2017 23:19

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 2. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor\'u taşıyan otobüsler stada giriş yaptılar.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.45\'te başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan\'ın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Suat Arslanboğa olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Takım otobüslerinin stada girişi

HABER - KAMERA MUSTAFA AKIN - İSTANBUL  DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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