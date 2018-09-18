Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe\'yi Atiker Konyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle, Trabzonspor\'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplik Kurulu\'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği\'nce alınan kararlar şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 17.09.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü\'nün 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ŞANLIURFASPOR Kulübü masörü MEHMET TOSUN\'un 16.09.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SARIYER Kulübü\'nün 15.09.2018 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BAYRAMPAŞA Kulübü\'nün 15.09.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü futbolcusu ŞAHİN AYGÜNEŞ\'in 16.09.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 17.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün 6/6-7 maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MANİSASPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı\'nın 13/5 ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı\'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

13- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KOZAN BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

KOZAN BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MESUT DEMİR\'in aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 17.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

15- YENİ ORDUSPOR Kulübü futbolcusu FATİH ÖZÇELİK\'in 16.09.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 17.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KARŞIYAKA Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü futbolcusu AYKUT ÇAKAY\'ın 16.09.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 17.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

20- 1461 TRABZON Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

21- BAĞCILARSPOR Kulübü\'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

22- AFJET AFYONSPOR Kulübü\'nün \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ve 2018-2019 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün Ek-2 m. 2/c. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.