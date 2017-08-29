Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle;

“1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MEHMET KARAKUŞ’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- OSMANLISPOR FK Kulübü futbolcusu TUGAY KACAR’ın 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 26.08.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.