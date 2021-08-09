Fenerbahçe ve Trabzonspor, Cedric Bakambu'nun peşinde

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Afrika basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor Cedrid Bakambu'yu transfer etmek istiyor. 30 yaşındaki golcü oyuncu da Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a transfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı.

Çin'de de 62 maça çıkan yıldız futbolcu 45 gol attı. Cedric Bakambu, Süper Lig'de de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarak 13 gol atmıştı.