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Spor

Fenerbahçe ve Rizespor 33. randevuda

Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor

26 Kasım 2016 13:06

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de geride kalan 32 lig maçının 18'ini Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe, rakip filelere 61 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 30 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Rize'deki lig maçı 1-1 bitti, İstanbul'da 2-1 Fenerbahçe kazandı.

Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 8 müsabakadan 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

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