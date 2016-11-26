Fenerbahçe ve Rizespor 33. randevuda

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de geride kalan 32 lig maçının 18'ini Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe, rakip filelere 61 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 30 golle karşılık verdi.
Geçen sezon Rize'deki lig maçı 1-1 bitti, İstanbul'da 2-1 Fenerbahçe kazandı.
Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 8 müsabakadan 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.