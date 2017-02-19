Fenerbahçe ve Kasımpaşa 1'er puanı paylaştı

Ligde üst üste aldığı puan kayıplarıyla zirve takibinde yara alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'yı konuk etti. Son 5 haftadır galibiyet alamayan Fenerbahçe çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürmedi. İki ekip de Kadıköy'de golsüz berabere kalarak birer puanı paylaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 37'ye Kasımpaşa da 25'e çıkardı.

Kadroda büyük revizyon

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, deplasmanda 1-0 kaybedilen Krasnodar mücadelesine ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesine çekti.

Rus temsilcisine karşı 11'de forma giyen Alper Potuk ile Jeremain Lens'i ise sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Advocaat, bu futbolcuların yerine Gregory van der Wiel, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Miroslov Stoch ve Volkan Şen'i görevlendirdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Stoch, Volkan Şen ve Sow ilk 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Fernandao, Şener Özbayraklı, Emenike, Neustaedter ve Salih Uçan yer aldı.

Kadıköy'de "Yönetim istifa" sloganları

Sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada bir kez daha zirveye yaklaşma şansını tepti. Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar takımı, oynadıkları kötü futbol nedeniyle protesto etti.

Kuban Krasnodar mağlubiyetinin ardından lige dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 80. dakikadan sonra taraftarlar takımı protesto etti. Özellikle Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, topu ayağına her aldığında tepki gördü. Taraftarların bazıları ise sarı-lacivertlilere destek vermek için takımı alkışladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.



Lider Beşiktaş’ın maç fazlasıyla 7 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, siyah beyazlıların bu akşam 3 puan alması halinde zirveden 10 puan geride kalacak.