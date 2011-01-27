-FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftalık olağan toplantısını yaptı. Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, PFDK'nın, Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'ne 5 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Kurul, ayrıca yine Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan maçtan önce flaş röportaja teknik sorumlu veya antrenörünün katılımını sağlayamaması nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne de 5 bin lira para cezası verdi. Bu arada PFDK'nın aldığı diğer kararlar şöyle: 35 bin lira: Konyaspor 20 bin lira: Bursaspor 10 bin lira: Seyit İçgül (Kardemir Karabükspor yöneticisi) 7 bin 500 lira: Orduspor 5 bin lira: Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Diyarbakırspor 1.500 lira: Tokatspor, Şanlıurfaspor 1.200 lira: Zeytinburnuspor 1.000 lira: Altınordu, Karsspor 900 lira: Siirtspor 21 gün hak mahrumiyeti: Seyit İçgül (Kardemir Karabükspor yöneticisi), Mustafa Taşkın (Pazarspor Kulübü başkanı) 15 gü hak mahrumiyeti: Yusuf Donat (Kırıkhanspor yöneticisi) 3 maç men: Ömer Ateş (Sivas Dört Eylül Belediyesi teknik sorumlusu), Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor oyuncusu), Tevfik Gelgeç (Pazarspor antrenörü) 2 maç men: Şeref Özşan (Beylerbeyi teknik sorumlusu) 1 maç men: İbrahim Şahin (Orduspor oyuncusu), Ferit Altıparmak (Yimpaş Yozgatspor teknik sorumlusu), Mehmet Cömert (Kırıkkalespor antrenörü)