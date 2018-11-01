Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ligin 10. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalar verildiği bildirildi.

Fenerbahçe'ye MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin lira ile cezalandırılmasına ve bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunduğu tribündeki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezası verildiği ifade edildi.

PFDK'nin, sarı-lacivertli kulübü, flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılmamasından dolayı ayrıca 20 bin lira ile cezalandırdığı belirtildi.

Aynı maçta MKE Ankaragücü'ne çeşitli sebeplerden dolayı 74 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurulun, Kayserispor'un Demir Grup Sivasspor ile yaptığı karşılaşmada, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle eylemi gerçekleştirenlerin bulunduğu tribündeki taraftarların, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verdiği bildirildi.

Söz konusu karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin lira ceza verildiği aktarıldı.

Beşiktaş maçında direkt kırmızı kart gören Çaykur Rizespor futbolcusu Orhan Ovacıklı'nın 2 resmi müsabakadan men edildiği belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada iki takım taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulüplere 20'şer bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezası verildiği, çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle eylemi gerçekleştiren tribünde yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin engellenmesi cezasının uygulandığı ifade edildi.