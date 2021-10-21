Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında bugün deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakada Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner düdük çalacak. 2 karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe, Royal Antwerp'i konuk edecek

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, bugün rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

Belçika takımlarıyla 7. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle bugün 7. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takım, Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) ve UEFA Avrupa Ligi'nde (2018) toplam 6 kez mücadele etti. Bu maçların 3'ünü kazanan Fenerbahçe, 2'sinde berabere kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Royal Antwerp, ligde 5 maç sonra mağlup oldu

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Royal Antwerp, 11. hafta sonunda 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Royal Antwerp, oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılarak lige istediği başlangıcı yapamadı. Daha sonra çıktığı 3 müsabakada hanesine 5 puan yazdıran Belçika ekibi, 6. haftadan itibaren çıkışa geçti. Bu süreçte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Royal Antwerp, 11. haftada ise Zulte Waregem'e 2-1 mağlup oldu.

Samatta ve Frey, eski takımlarına karşı

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, bugün şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Priske'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal Antwerp'in en büyük kozu ise bir dönem Inter ve Roma'da forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan olacak.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır; Min-jae Kim, Filip Novak, Attila Szalai; Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas; Diego Rossi, Mesut Özil; Enner Valencia

Antwerp: Jean Butez; Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Aurelio Buta; Birger Verstraete, Alhassan Yusuf; Michel Ange Balikwisha, Manuel Benson, Vitor Fischer; Michael Frey

Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.

Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başlayacak.

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey bugünkü karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

Moskova deplasmanına moralli gidiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

Moskova, 6 maçtır galibiyete hasret

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.

Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

Muhtemel 11'ler

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı; Morutan, Cicaldau, Kerem; Halil