Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Galatasaray taraftarlarının maçta sahaya yabancı madde atmasından dolayı sarı kırmızılılar da PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe - G.Saray maçının hakem ve temsilci raporlarının yanı sıra görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği Süper Kupa maçının sevk işlemlerini gerçekleştirdi. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel FBTV'de yaptığı açıklamalardan, İlhan Ekşioğlu'da bu olayla ilgili sözlerinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Kulübü de hem kötü tezahurat hem de saha olaylarından dolayı disiplin kuruluna gönderildi.



Bu arada Volkan Demirel, İlhan Ekşioğlu ve Fenerbahçe spor kulübünün 'tedbirsiz' olarak disiplin kuruluna sevkedildiği öğrenildi.

Volkan'ın sevkinde dikkat çeken detay

Süper Kupa maçında yaptıkları ve sonrasındaki "sokak köperleri" açıklamasıyla Türk futbolunun gündemine oturan Volkan Demirel'in PFDK'ya sevkinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

O el hareketinden sevk yok

Maçın temsilci raporlarının yanı sıra görüntüleri incelenen Volkan Demirel'in sevkiyle ilgili en çarpıcı gelişme Fenerbahçe kalecisinin elini kasıklarına götürdüğü el hareketinden dolayı PFDK'ya sevkine gerek görülmemesi oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği yapılan incelemede o el hareketiyle ilgili sevke gerk görmemesine karşılık Volkan Demirel'i yaptığı açıklamalardan dolayı kamuoyunun beklentilerinin aksine "sportmenliğe aykırı açıklamalar" yerine TFF Disiplin Talimatının 41. maddesi kapsamında yer alan "hakaretten" kurula sevk etmesi dikkat çekti.

Muhtemel ceza 4 maç

Volkan Demirel bu sevkle 2 ile 5 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oldu. Sarı-lacivretli file bekçisinin yaptığı bu açıklamaların ağırlığı ve tekrarı nedeniyle PFDK'nın cezayı alt sınırdan uzaklaşarak vereceği öğrerildi. Bu durumla Volkan Demirel 3 ile 5 kaç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalırken çıkacak cezanın 4 maç men cezası olma ihtuimali ağırlık kazandı.

Volkan Karabük maçında oynayabilir

Kaleci Volkan Demirel'in PFDK'ya sevkindeki bir başka ilginç detay milli kalecinin tedbirsiz olarak sevk edilmesi oldu. Bu da yarın (perşembe günü) toplanacak olan PFDK'nın savunmanın gelmemesi veya kararın verilememesi halinde Volkan Demirel'in ligin ilk haftasında oynanacak olan Karabükspor müsabakasında kaledeki yerini almasını sağlayacak.

Bu durumda Volkan Demirel'le ilgili karar önümüzdeki hafta PFDK'nın salı günü yapacağı toplantıda verilecek. Volkan'a ceza verilmesi halinde milli kalecinin cezası deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor maçıyla birlikte başlamış olacak. (Sporx)