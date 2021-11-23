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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray-Olimpik Marsilya maçını Alman Tobias Stieler, Olympiakos-Fenerbahçe maçını İspanyol Antonio Mateu Lahoz yönetecek

23 Kasım 2021 13:37

 Futbolda UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla Nef Stadı'nda saat 20.45'te yapacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada ise İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Pire'de TSİ 23.00'te başlayacak maçta Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre.

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