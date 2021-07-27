Fenerbahçe ve Galatasaray bu sefer de Kaan Ayhan için yarışta

Yeni yabancı kuralıyla birlikte Türk oyuncuların daha da değerlenmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yine karşı karşıya getirdi. Son dönemde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez A Milli Takım'ın jokerlerinden Kaan Ayhan transferinde derbiye tutuştu.

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün de fiyat sorduğu öğrenildi. Kaan'ın takımı olan İtalyan temsilcisi Sassuolo ise bu durumu avantaja çevirmeye çalışıyor.

TÜRK kulüplerinin ilgisinin farkında olan İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açıyor. Henüz ne Galatasaray ne de Fenerbahçe, Sassuolo'nun istediği rakamlara çıkamadı. Ancak edinilen bilgilere göre iki kulüp de 2-3 milyon Euro bandında teklifler yaptı. Schalke, E.Frankfurt ve F.Düsseldorf formaları giydikten sonra geçen sezon Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Kaan Ayhan, rotasyon oyuncusu durumunda.