Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Hollanda'da kariyeri ile ilgili açıklamalar yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray için "Ajax-PSV" gibi diyen Babel, "Beşiktaş Feyenoord'a benziyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Türkiye kariyeri ve formasını giydiği eski takımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Liverpool'a transfer sürecinden de bahseden Babel, kariyerindeki tek pişmanlığın ise Hoffenheim olduğunu söyledi.

ProShotsMagazine dergisine röportaj veren Babel, Liverpool'a transfer süreciyle ilgili olarak "Menajerim Winny Haatrecht, Liverpool'un beni istediğini söyledi. 1 hafta boyunca bunu düşünmek için bize izin vermişlerdi. 20 yaşındaydım, ilk kez tek başıma yurtdışına yaşamaya gidiyordum. Dirk Kuyt bana orada çok yardımcı oldu. Rafael Benitez ile 4 yıl çalıştım. Ardından Kenny Dalglish geldi. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde harika maçlar oynadım. Manchester United'a karşı kazandıran golü atmak ve 4-0'lık Real Madrid galibiyeti çok güzel günlerdi" şeklinde konuştu.

Kariyerinin tek pişmanlığı Hoffenheim

Hollandalı futbolcu kariyerinde pişman olduğu tek kararın Hoffenheim'a gitmek olduğunu belirterek, "Hollanda Milli Takımı'nda forma giymeye devam etmek için bu tercihi yaptım. Ancak bu yüzden iki kez milli takım kadrosuna alınmamam bende hayal kırıklığı yarattı. Ajax okulundan çıkıp Liverpool'a gidiyorsunuz ve sonra topun peşinden koşmak zorunda olduğunuz bir takıma geçiyorsunuz... Bir galibiyetle mutluydunuz ancak sonra arka arkaya 3 maç kaybediyordunuz. Liverpool'dan beni alıp kurtarıcı getirdiklerini düşündüler ancak durum öyle değildi. Futbolda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordum. Ajax ve Liverpool'dayken oynamadığım zamanlarda bile her zaman gözler hep üzerimde olurdu. Hoffenheim'da böyle değildi" dedi.

"Fenerbahçe ve Galatasaray Ajax-PSV gibi, Beşiktaş Feyenoord'a benziyor"

Ryan Babel, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Bana iyi bir sözleşme teklif edildi. Güzel bir meydan okumaydı çünkü bana önemli bir rol vermişlerdi. Bu arada Hollanda milli takımını da aklımdan çıkarmıştım, bu da adımı kendim için çok daha kolay hale getirdi. 'İstanbul harika bir şehir, burada hiçbir şeyden mahrum kalmayacağım' diye düşündüm. Deportivo'da oynarken güzel bir dönem geçirdim. Futboldan yeniden zevk almıştım. Daha sonra Beşiktaş'ta 2 yıl oynadım, Fulham'a gittim. Premier Lig'de kalmak için elimizden geleni yaptık. Yarım sezonda 5 gol attım ama kulübe faydası olmadı. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe tıpkı Ajax ve PSV gibiler. Her zaman şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Beşiktaş bu nedenle Feyenoord ile karşılaştırılabilir. Türk taraftarlar çok gürültülü. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çok duygusallar ama yine de saygılılar"

Transfer açıklaması

Galatasaray ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Babel, son olarak transferiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Transfer konusunda her zaman menajerim Winny ile tartıştım. İşler yolunda gitmezse bir B planına sahip olmalısın. Çoğu kulübe bonservissiz gittim ve bu benim için iyi sonuç verdi. Bu konuda başarı Winny'e ait"