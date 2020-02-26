Fenerbahçe ve Eczacıbaşı İtalya'daki maçlarının ertelenmesini istedi

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla 5 Mart'ta ilk maçı kendi sahasında, rövanşı ise 11 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Eczacıbaşı VitrA ise Savino Del Bene Scandicci'yle ilk maçı 4 Mart tarihinde İtalya'da, rövanşı ise 11 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Uyar, konuyla ilgili olarak endişeli olduklarını ve CEV'e başvurduklarını belirterek, "Fenerbahçe ile başvuruda bulunduk. CEV, cumartesi günü Viyana'da bir toplantı yapacak ve başvuruları değerlendirecek. İki takımın da maçları virüsün en yoğun olduğu bölgeler olan Lombardia ve Toscana'da. Talebimiz karşılaşmaların ertelenmesi yönünde. Yarı final maçları ile final maçı arasında 35-40 günlük bir süre var. Bu süre zarfında çeyrek final karşılaşmalarını ileri bir tarihe atarak, yarı final maçlarını da daha sonra oynatabilirler. Şu andaki durumda ne gitmek istiyoruz ne de buraya gelmelerini istiyoruz" açıklamasını yaptı.