Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Başakşehir de puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini 10. dakikada Cristian Titi, 13. dakikada Adem Büyük, 82. dakika da Samuel Eduok ve 88. dakikada Andre Casto kaydetti.

Ev sahibi ekip ilk yarıda 10. ve 13. dakikalarda ardı ardına bulduğu gollerle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.



Karşılaşmanın son 10 dakikasında 2 gol daha bulan Kasımpaşa karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı.



Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e çıkarırken, Medipol Başakşehir zirve şansını kaçırarak 42 puanla 2. sırada kaldı.