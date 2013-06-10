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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Disiplin Kurulu'nda

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2011'deki şike soruşturması kapsamında UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildiler

10 Haziran 2013 19:26

2011 yılında Türkiye’de patlak veren şike vakası konusundaki kararı merak konusu olan  Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ilk resmi adımını attı.

Sporx'in haberine göre, üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen 3 Temmuz şike dosyası konusunda uzun bir süredir incelemelerini yürüten UEFA Disiplin Müfettişlerinin F.Bahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdiği ve olayın bugün taraflara bildirileceği iddia edildi.

UEFA Disiplin Müfettişlerinin yaklaşık 1.5 yıl süren incelemesinde her iki kulüple ilgili disipline sevke gerek duyması, takımları ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu. UEFA ikinci kez Fenerbahçe'yi Disiplin Kurulu'na sevketmesi, şike konusunda kararın verileceği anlamını taşıdığı beliritiliyor. 

 

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