Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Disiplin Kurulu'nda

2011 yılında Türkiye’de patlak veren şike vakası konusundaki kararı merak konusu olan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ilk resmi adımını attı.

Sporx'in haberine göre, üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen 3 Temmuz şike dosyası konusunda uzun bir süredir incelemelerini yürüten UEFA Disiplin Müfettişlerinin F.Bahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdiği ve olayın bugün taraflara bildirileceği iddia edildi.

UEFA Disiplin Müfettişlerinin yaklaşık 1.5 yıl süren incelemesinde her iki kulüple ilgili disipline sevke gerek duyması, takımları ceza tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış oldu. UEFA ikinci kez Fenerbahçe'yi Disiplin Kurulu'na sevketmesi, şike konusunda kararın verileceği anlamını taşıdığı beliritiliyor.