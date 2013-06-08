Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Taksim'e yürüyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar gruplarının yayınladıkları bildirilerle renkdaşlarına seslenerek Gezi Parkı direnişine davet etti. Her iki grup takımlarının kuruluş yılı saatinde toplanarak Taksim'e yürüyecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları bugün AKM önünde toplanarak Gezi Parkı'na yürüyeceklerini duyurdu.

Beşiktaş Çarşı Grubu saat 19.03'te Beşiktaş'ta toplanıp Taksim'e yürüyecek. Fenerbahçeli taraftarlar ise 17.00'da Kadıköy'den hareket ederek 19.07'de AKM'nin önünde bir araya gelecekler.

İşte Beşiktaş Ve Fenerbahçeli taraftar gruplarının yayınladıkları bildiriler;

Twitter'da duyurusu yapılan yürüyüş. #1903tesemttengeziye başlığıyla duyuruldu.

BJK'nın kuruluş yılı olan 1903 tarihini saat olarak 19:03 yorumlayan taraftarlar. bugün Beşkitaş'ta buluşacak ve Taksim Gezi Parkı'na doğru hareket edecek. 1903 Çarsı tarihin en büyük yürüyüsü olarak nitelendirildi. Yürüyüş Kartal heykelinden taksim Gezi Parkı'na.

Fenerbahçeliler Taksim'e yürüyor

Fenerbahçe taraftar platformu 12 Numara da Sarı–Lacivertli taraftar gruplarıyla birlikte Taksim’e yürüyüş yapacak. Yapılan açıklamada, “Direnişin ilk gününden beri Taksim’de diğer takım taraftarları ile birlikte verilen haklı ve onurlu mücadeleyi sürdüren Fenerbahçe taraftarları, Gezi Parkı eylemine desteği canlandırmak üzere yürüyor.

8 Haziran 2013 / Cumartesi günü 17.00'de Kadıköy İskele’de buluşacak olan Fenerbahçeliler, Kadıköy – Kabataş vapuruyla Kabataş’a geçip, burada kendilerine katılacaklarla beraber Taksim’e yürüyüşe geçeceklerdir.

AKM önünde tüm katılımcılarla birleşen Fenerbahçeliler, buradan harekete geçerek; Gezi parkındaki diğer taraftar guruplarıyla birlikte eyleme destek verilecektir.

Yürüyüşe katılacak olan tribün gruplarımız; 1907 Ünifeb, Grup CK, Kill For You, Vamos Bien, Sol Açık, FEDER, Cadde.

Yürüyüş Programı:

*17.00 Kadıköy İskele’de buluşma

*17.30 Kadıköy–Kabataş vapuruyla Kabataş’a geçiş

*18.00 Kabataş’tan Taksim’e yürüyüş

*19.00 AKM önüne varış

*19.07 AKM’den hareket edilerek, Gezi Parkı'ndaki tüm taraftar gruplarıyla buluşma.

Lütfen dikkat!!!

Yürüyüşte yalnızca Türk Bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve yanımızda görmek istediğimiz dostlarımızın getireceği diğer takım bayrakları taşınacaktır.

Tüm Fenerbahçelilere önemle duyurulur” denildi.