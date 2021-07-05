Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Bruma harekâtı!

Daha önce Galatasaray forması giyen ve ismi Adana Demirspor'la da anılan Portekizli Bruma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan Bruma harekatı! Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edildi. Bruma ile Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş PSV Eindhoven forması giyen Brumayı kadrosuna katmak için savaşıyor. Geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'da kiralık geçiren 26 yaşındaki futbolcu PSV Eindhoven'ın yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmişti.

41.9 milyon Euro bonservis ödendi

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusunu 2017 yılında 15 milyon euroya Leipzig'e satmıştı. Bruma iki yıl sonra ise 12 milyon euroya PSV Eindhoven'ın yolunu tutmuştu.