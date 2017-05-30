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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak da, PFDK'ya sevk edildi

30 Mayıs 2017 21:09

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti.

Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Emenike'nin kendisine yaptığı sert hareket sonrasında sinirlenen ve sarı-lacivertli futbolcuyla diyaloga giren Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak, PFDK'ya sevk edildi. Bordo-mavililerin kaptanı, bacağına aldığı krampon darbesinden sonra ilk yarıyı tamamlamış ancak iki devreye çıkamamıştı.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan disiplin sevkleri şöyle:

"Medipol Başakşehir Kulübü futbolcusu Francisco Lima Da Silva'nın 27.05.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Adanaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 27.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü idarecisi Hasan Çetinkaya'nın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü Futbolcusu Onur Recep Kıvrak'ın 27.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Kayserispor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca,'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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TrabzonsporOnur Recep KıvrakPFDKfenerbahçebeşiktaş

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