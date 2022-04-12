Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32’nci haftasında kendi sahalarında oynadıkları maçlarda yapılan çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra çıkan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıca İttifak Holding Konyaspor forması giyen Amar Rahmanovic’in sportmenliğe aykırı hareketleri; Atakaş Hatayspor forması giyen Ruben Ribeiro’nun da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verdi.