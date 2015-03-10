Fenerbahçe ve Beşiktaş liderin ensesinde

Spor Toto Süper Lig'de haftanın son maçında Mersin İdmanyurdu, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Konuk Trabzonspor maçtan 5-1 galip ayrıldı. Bordo mavili ekibin gollerini 30. dakikada Mehmet Ekici, 45 ve 57. dakikada Sefa Yılmaz, 70. dakikada Serol Demirhan (Kendi kalesine) ve 90. dakikada Cardozo kaydetti. Mersin ekibinin tek golü ise 81. dakikada Sinan Kaloğlu'ndan geldi.

Derbide gülen Fenerbahçe

Kadıköy'deki derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'a yine geçit vermedi ve maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı lacivertliler rakibine 16. yılda da galibiyet şansı tanımadı. Fenerbahçe'nin tek golü 81. dakikada Kuyt'tan geldi. Fenerbahçe bu galibiyetle lider arasındaki puan farkını bire indirdi. Sarı lacivertliler 50 puanla üçüncü sırada kalırken, Galatasaray ise 51 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş 1 attı 3 aldı

Beşiktaş, Medicana Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, zirve yarışına devam etti. Siyah beyazlıların tek golünü 44. dakikada Hutchinson kaydetti. Beşiktaş puanını 51'e yükselterek, lider Galatasaray ile aynı puana geldi ve ikinci sırada yer aldı.

Ligde 23. hafta Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor maçıyla açıldı. Taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın gollerine Adem Büyük ve Scarione imza koyarken, konuk takımın gollerini ise Bruno ve Dvali kendi kalesine attı.

Teknik direktör Mesut Bakkal ile çıkışa geçen Gençlerbirliği, deplasmanda Suat Altın İnşaat (SAİ) Kayseri Erciyesspor'u 4-2 yendi. Başkent ekibinin gollerini Hleb, Landel (2) ve Mervan Çelik kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Sylla ve Serdar Güler'den geldi. Karşılaşmada SAİ Kayseri Erciyesspor'dan Boye 51. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor ve Çaykur Rizespor sahadan birer puanla ayrıldı. Balıkesir'deki karşılaşma 2-2 sona erdi. Ev sahibi takımın gollerini Zec ve Kulusiç attı. Çaykur Rizespor ise Kıvanç Karakaş ve Kweuke ile golleri buldu.

Ligde Eskişehirspor-Bursaspor, İstanbul Başakşehir-Torku Konyaspor ve Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligin 23. haftasında 21 gol kaydedildi. 1 maçı ev sahibi, 3 karşılaşmayı deplasman takımları kazandı. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Gol krallığı

14 gol: Demba Ba (Beşiktaş), Fernandao (Bursaspor), Cardozo (Trabzonspor)

13 gol: Burak Yılmaz (Galatasaray)

Haftanın sonuçları

Kasımpaşa-Akhisar Belediyespor: 2-2

SAİ Kayseri Erciyesspor-Gençlerbirliği: 2-4

Balıkesirspor-Çaykur Rizespor: 2-2

Eskişehirspor-Bursapor: 0-0

İstanbul Başakşehir-Torku Konyaspor: 0-0

Medicana Sivasspor-Beşiktaş: 0-1

Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: 0-0

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0

Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor: 1-5

24. haftanın programı

Bursaspor-Balıkesirspor

Torku Konyaspor-Kasımpaşa

Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor

Çaykur Rizespor-Medicana Sivasspor

Galatasaray-İstanbul Başakşehir

Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu

Beşiktaş-SAİ Kayseri Erciyesspor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Gaziantepspor-Trabzonspor.