Fenerbahçe ve Beşiktaş için kader günü!

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TFF heyeti, gelişmeleri yakından takip eden UEFA ile İsviçre'nin Cenevre kentinde biraraya gelecek.Görüşme sonrasında liglerin başlama tarihi ve Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların durumu netleşebilir.Heyette TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan ile birlikte TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı ve bazı avukatların bulunacağı öğrenildi.TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, daha önce yaptığı, ''Karar için iddianamenin mahkemece kabulü beklenecek. Lig planlandığı gibi 5 Ağustos'ta başlayacak'' açıklamasının ardından, bu hafta içinde bu kararlarının değişebileceğini söylemişti.TFF'nin, Cenevre'deki toplantısının ardından, 19 Temmuz Salı günü İstanbul'da yapacağı yönetim kurulu toplantısında son durumu masaya yatırması bekleniyor.